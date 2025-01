Un attaquant s’annonce au PSG, Luis Enrique fait une blague !

Thomas Bourseau

Au Paris Saint-Germain, le nouveau serial buteur du club en cette année 2025 semble se nommer Ousmane Dembélé si l’on se fie à la tendance tactique mise en place par Luis Enrique. L’entraîneur du PSG a instillé une certaine confiance en Dembélé, clinique face aux buts. En conférence de presse, le coach espagnol y est allé de sa petite blague.

En 2025, Ousmane Dembélé n’a pas passé un match sans trouver le chemin des filets avec le PSG. Que ce soit lors du Trophée des champions, en Ligue 1 ou en Ligue des champions, le numéro 19 du Paris Saint-Germain a empilé les buts tout en signant un triplé mercredi soir sur la pelouse du VfB Stuttgart (4-1).

«Je suis beaucoup plus proche du but en jouant numéro 9»

Après la rencontre, Ousmane Dembélé livrait son ressenti sur son repositionnement d’ailier en tant qu’attaquant de pointe ces derniers temps sous la houlette de Luis Enrique.

« Je suis beaucoup plus proche du but en jouant numéro 9. Dès que j’élimine un joueur, je suis devant le but, j’ai cette lucidité pour marquer. Je suis aussi très bien servi par mes partenaires. J’espère que ça va continuer ».

«Les vacances de Noël lui ont fait du bien»

Le Paris Saint-Germain n’a pas mis la main sur un attaquant axial pendant ce mercato hivernal et celui de l’été dernier dans la foulée du départ de Kylian Mbappé. Cependant, Ousmane Dembélé semble commencer à être apte à remplir ce rôle. En conférence de presse, Luis Enrique a été interrogé sur la bonne dynamique du champion du monde tricolore en ouvrant avec une blague avant de communiquer sa joie sur la forme de Dembélé.

« C'est une question pour Ousmane. Les vacances de Noël lui ont fait du bien. Nous on essaie d'aider les joueurs. On est une équipe. Je suis très heureux qu'Ousmane s'améliore au niveau de ses stats. Nous sommes très exigeants, nous espérons qu'il donne encore plus, c'est un joueur important, il doit s'améliorer sur les passes décisives, comme Barcola. C'est tout aussi important que marquer. C'était une blague ce que j'ai dit sur les vacances de Noël ! ».