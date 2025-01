Riolo annonce les deux nouvelles stars du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG affrontait Espaly en seizième de finale de Coupe de France. Pour l’occasion, Luis Enrique avait fait tourner son effectif et les Parisiens ne sont pas passés loin de l’élimination contre l’équipe de National 3. Par conséquent, Daniel Riolo estime que sans Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, le PSG n’est plus dangereux.

Le PSG affrontait les amateurs d'Espaly mercredi soir. Pour l'occasion, Luis Enrique avait effectué un large turnover, se passant notamment des services d'Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Et alors que le PSG a eu beaucoup de mal à se qualifier, Daniel Riolo estime que sans ces deux joueurs, il ne se passe plus grand chose à Paris.

Le PSG vise un bijou de 21 ans pour renforcer son attaque ! 120M€ en ligne de mire, mais l'affaire est-elle déjà en route ? ⚽️

➡️ https://t.co/PtNFhs2T4V pic.twitter.com/arZ2Wey0il — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 16, 2025

«Tu regardes la performances de certains joueurs c’est catastrophique»

« On a la qualification du PSG, un score qui ne dit pas grand chose finalement, qui se joue à la 87ème. Le côté hallucinant c’est t’es un peu tout le long de la rencontre la bouche demi-ouverte en ne comprenant pas bien ce qui est train de se passer puis tu te dis c’est parce qu’il y a des remplaçants, l’équipe machin tout ça. Puis t’en viens à avoir une réflexion simple qui est celle de dire Dembélé, malgré sa maladresse, est le seul joueur dans cette équipe avec Hakimi. Sans les deux il ne se passe rien. Tu es obligé d’avoir ce constat. Arrive 2-1 pour le PSG. C’est bouclé ? Non. Les mecs parviennent à égaliser. Ce n’est plus que t’as la bouche demi-ouverte, mais la bouche manque de tomber par terre. Tu dis à quoi tu es en train d’assister. Tu regardes la performances de certains joueurs c’est catastrophique », regrette le journaliste de RMC au micro de l’After Foot.

Hakimi et Dembélé, les deux nouveaux joueurs clés du PSG

Daniel Riolo en rajoute d’ailleurs une couche en insistant sur l’importance d’Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi au PSG : « Contrairement à ce qu'on pense, le collectif est sublimé quand Dembélé et Hakimi sont bons et ils le sont souvent. Surtout Hakimi. Là ce soir, que contre une N3, tu t’aperçoives que deux joueurs comme ça qui manquent et c’est toute l’équipe qui est désorientée, c’est le constat. Mais voir que tu ne peux pas te reposer sur d’autres joueurs… Il manque ces deux joueurs, il y a zéro, c’est le néant ».