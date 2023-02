Qatar : Il dénonce un scandale et craint le pire pour le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En plus du PSG, le Qatar envisage depuis plusieurs mois de racheter un club de Premier League. Et ces derniers jours, les rumeurs se tournent vers Manchester United qui pourrait passer sous pavillon qatari. Afin d’éviter d’enfreindre les règles de l’UEFA, c’est par le biais de QIA, et non QSI, que l’Etat débarquerait chez les Red Devils. Un scandale pour Daniel Riolo qui craint à terme que le Qatar lâche le PSG.

Présent au PSG depuis 2011, le Qatar souhaite poursuivre sur sa lancée et rêve notamment de racheter un club de Premier League qui pourrait être Manchester United. Et selon Daniel Riolo, ce n’est pas une bonne nouvelle pour le PSG.

Riolo s’inquiète pour le PSG

« Dans toute l'époque qatarie, on est en train de toucher le fond comme jamais, et on va entretenir l'espoir qu'en foot tout est possible pour le retour dans 3 semaines. Mais on est plus proche du néant total au moment où le Qatar est en train de racheter un autre club. Un fossé s'ouvre sous les pieds du PSG, faisons très attention. C'est dément. Trois défaites de suite, c'est incroyable », lance l’éditorialiste de RMC au micro de l’ After Foot , avant d’en rajouter une couche.

«C’est un scandale»