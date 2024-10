PSG : Zaïre-Emery annonce du lourd avec Luis Enrique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Bien présent dans l'effectif de Luis Enrique cette saison, Warren Zaïre-Emery n'a que 18 ans. Et pourtant, il fait déjà beaucoup parler de lui. Le titi parisien, qui a battu des records de précocité depuis ses débuts, pourrait encore monter d'un cran cette saison. Sa marge de progression est encore énorme. Et il voit les choses en grand avec Luis Enrique.

Impressionnant de précocité et déjà international chez les A, Warren Zaïre-Emery ne fait pas encore l'unanimité si l'on en croit les critiques autour de lui. Le milieu de terrain semble s'épanouir au contact de Luis Enrique au PSG, et ce, à seulement 18 ans. Et il pourrait devenir un cador à son poste grâce à son entraineur.

«Je vais réussir à bien progresser avec lui»

Sur le banc du PSG depuis l'été 2023, Luis Enrique peut faire profiter ses joueurs de sa grande expérience. Pour un joueur de 18 ans comme Warren Zaïre-Emery, c'est l'occasion de se montrer un peu plus et d'élever encore son niveau de jeu. « Luis Enrique ? La relation est très bonne. Je pense que c'est un bon coach. Je vais réussir à bien progresser avec lui », a déclaré le numéro 33 du PSG au micro de Téléfoot.

Zaïre-Emery est prêt à briller ?

Malgré son extrême précocité, Warren Zaïre-Emery n'en reste pas moins un jeune joueur de 18 ans, qui a encore beaucoup de choses à apprendre. Et quand on est sujet à une grande exposition médiatique à cet âge-là, il y a aussi de quoi craquer. Cette saison 2024-2025 pourrait être celle de la consécration pour le milieu de terrain.