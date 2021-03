Foot - PSG

PSG : Verratti était fier de porter le brassard !

Publié le 7 mars 2021 à 10h05 par La rédaction mis à jour le 7 mars 2021 à 10h06

A l’issue de la victoire de son équipe face à Brest ce samedi, Marco Verratti est revenu sur sa forme physique, mais a aussi évoqué sa fierté de porter le brassard de capitaine.