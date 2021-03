Foot - PSG

PSG : Rothen interpelle Pochettino pour Neymar !

Publié le 6 mars 2021 à 10h54 par La rédaction mis à jour le 6 mars 2021 à 10h56

N’ayant pas pu participer à la grande victoire du PSG sur le FC Barcelone en février dernier pour cause de blessure, Neymar serait déterminé à être de retour ce mercredi pour le match retour. Pour Jérôme Rothen, aucun doute, le Brésilien doit jouer dès qu’il sera apte.