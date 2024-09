PSG : Une boulette est révélée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans un large entretien accordé au Parisien, Zoumana Camara livre quelques anecdotes croustillantes sur son passage au PSG. Et l’ancien défenseur central évoque notamment un moment marquant avec Carlo Ancelotti, lorsque le coach italien a avoué une grosse boulette dans sa composition de départ au PSG.

Entraîneur du PSG de janvier 2012 à juin 2013, Carlo Ancelotti n’est pas resté très longtemps au Parc des Princes, mais il a néanmoins marqué les joueurs de son empreinte. C’est le cas de Zoumana Camara, joueur du PSG à cette époque, et qui raconte une anecdote sur le technicien italien.

« Je me suis trompé, tu aurais dû jouer »

« Carlo est bien évidemment un grand tacticien mais il faut aussi mettre en avant son côté humain. Je me souviendrai toujours de ce match où il doit faire un turn-over. Je pensais jouer mais au final, il met Alex et Thiago Silvaou Mamadou Sakho. Le lendemain, il arrive dans le vestiaire, vient vers moi, me met la main sur la joue et me dit : « T’es fâché ? » Moi, surpris et gêné, je lui dis « non, je suis un peu déçu mais pas fâché. » Et là, il me regarde droit dans les yeux et me dit : « Papus, j’y ai pensé toute la nuit, je me suis trompé, tu aurais dû jouer ! » », confie Zoumana Camara.

« Tu lui donnes tout »

« Le match était fini, on avait gagné, il pouvait passer à autre chose, mais non, il vient pour me dire que mon cas l’a tracassé toute la nuit. Quand un coach de cette envergure te parle comme ça, te considère avec autant de respect et de bienveillance, tu lui donnes tout. C’était sa force », poursuit l’ancien joueur du PSG, qui garde donc un magnifique souvenir de Carlo Ancelotti malgré sa boulette.