Un gros sacrifice évoqué dans les hautes sphères du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En ce moment, la chaîne espagnole Movistar + diffuse un documentaire retraçant le parcours de Luis Enrique depuis son arrivée au PSG en juillet 2023. Sans langue de bois, l’entraîneur espagnol a notamment évoqué son rapport conflictuel avec les médias. Ce dernier a affirmé qu’il aimerait réduire son salaire afin de ne plus s’adresser face à la presse.

Luis Enrique est désormais le grand patron du PSG. L’Espagnol, dont le caractère affirmé a parfois créé certaines tensions, mène désormais son équipe rajeunie cet été, d’une main de fer. Depuis son arrivé sur le banc en juillet dernier, l’ancien du FC Barcelone n’a cessé de montrer son caractère, face aux médias notamment.

Luis Enrique en conflit avec les médias

Actuellement, Luis Enrique est mis à l’honneur par un documentaire réalisé par la Movistar. Au sein de ce dernier, un extrait évoque la relation parfois conflictuelle de l’Espagnol avec la presse et les médias de manière générale. L’entraîneur du PSG, réputé pour se prendre le bec avec différents journalistes, a lâché une grosse confidence.

L’Espagnol pourrait réduire son salaire pour éviter la presse

« Si on me proposait de réduire mon salaire de 25 % pour ne plus avoir à parler aux médias, je le ferais », a tout simplement expliqué Luis Enrique à la Movistar. Le coach parisien, parfois rigide en conférence de presse notamment, ne semble donc pas destiné à changer sur cet aspect-là.