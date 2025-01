PSG : Un gros problème dénoncé en direct ?

La rédaction

Le PSG est toujours à la recherche d'un numéro 9 performant. Si le club cible Jhon Duran, le buteur colombien est encore loin d'être Parisien, et le départ de Randal Kolo Muani restreint les options pour Luis Enrique. Gonçalo Ramos est actuellement le seul attaquant de pointe du PSG, une situation qui inquiète certains observateurs.

« Je ne suis pas transcendé par ses performances »

Walid Acherchour s'est exprimé au sujet du buteur portugais dans L’After Foot sur RMC, ce jeudi soir, et son avis est pour le moins critique : « Ça faisait argument d’autorité quand Ramos était blessé, en disant que le problème de finition au PSG venait de son absence et qu’à son retour, il mettrait tout le monde d’accord. Mais depuis qu’il est revenu, je ne suis pas transcendé par ses performances, surtout quand il débute. Quand il démarre, je trouve qu’il manque de présence dans la surface, il ne pèse pas assez, il n’est pas impliqué dans les relais, et sur les centres, il n’est pas à la réception. »

« Plus ça avance, plus je suis déçu »

Déçu par les performances de Gonçalo Ramos, Walid Acherchour semble néanmoins comprendre les choix tactiques de Luis Enrique, entraîneur du PSG : « Quand il est arrivé, je préférais Ramos à Kolo Muani, je pensais qu’il serait plus compatible avec le PSG. Mais plus ça avance, plus je suis déçu. Je préfère même l’animation avec Dembélé en faux 9 et Ramos qui entre en cours de match. Cela fait un moment qu’il est revenu, et cet argument d’autorité ne tient plus. J’aimerais voir plus de Ramos. On critique Luis Enrique, mais je comprends mieux son hésitation concernant ce poste. »