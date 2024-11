PSG : Un gros coup de poker est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions ce mercredi soir, le PSG est de retour aux affaires en Ligue 1. Leader du championnat, le club parisien se déplace sur la pelouse du SCO d’Angers ce samedi (21h). Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a confirmé qu’une rotation serait mise en place au sein de son onze titulaire.

Le PSG doit rapidement relever la tête. Mercredi soir, le club parisien a subi une défaite cruelle face à l’Atlético de Madrid (1-2). Dominateurs au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique ont concédé un revers pas forcément mérité, mais symbolique de leur manque d’adresse devant le but adverse. Ce samedi, Paris sera de retour aux affaires dans un tout autre contexte.

Le PSG doit se relancer face à Angers

A l’occasion de la 11ème journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse d’Angers (21h). Face à un adversaire plutôt modeste, Luis Enrique pourrait décider d’effectuer plus d’un changement au sein de son onze titulaire, et l’a confirmé ce vendredi en conférence de presse.

« Avec si peu de temps de repos, il faut tourner »

« Il n'y a pas ce problème d'efficacité en Ligue 1, les chiffres sont bons. Demain, on va résoudre ça. On va tourner. Avec si peu de temps de repos, il faut tourner. Demain, on va essayer de gagner. C'est une équipe motivée, à domicile, ils restent sur de très bons résultats », a ainsi lâché le coach du PSG.