PSG : Un énorme changement est réclamé à Mauricio Pochettino !

Publié le 30 octobre 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 30 octobre 2021 à 15h31

Alors que le PSG affiche de grosses lacunes dans le jeu depuis le début de saison, le salut du club de la capitale pourrait bien passer par l’installation d’un système à trois défenseurs centraux.

Malgré un bilan comptable plus que satisfaisant - dix victoires en douze matchs de Ligue 1 et deux succès en trois rencontres de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est vivement critiqué en ce début de saison. Et pour cause, le club de la capitale ne pratique absolument pas un jeu satisfaisant, au contraire même. En effet, l’écurie parisienne dépend beaucoup trop de ses individualités et ne se distingue pas comme étant une équipe dotée d’une grande force collective. Cela suscite naturellement de nombreuses critiques à l'encore Mauricio Pochettino, qui peine à imposer sa patte près de onze mois après son arrivée au PSG. Seulement voilà, il pourrait enfin y avoir une lumière au bout du tunnel…

« On doit y penser et peut-être adapter l'équipe à ce système »

Cette lumière, c’est le passage à un système de jeu à trois défenseurs centraux. Cela permettrait d’utiliser Achraf Hakimi et Nuno Mendes en tant que pistons, ce qui exploiterait au mieux leurs qualités. De plus, cela offrirait l’occasion à Neymar et Leo Messi d’évoluer davantage dans le coeur du jeu, et non d’être collés à une ligne de touche, chose qui ne permet pas de maximiser leurs qualités. Ce système à trois défenseurs a été utilisé à plusieurs reprises cette saison de manière succincte et s'est justement avéré être un succès à chaque fois. Ce fut notamment le cas ce vendredi soir contre le LOSC dans la dernière demi-heure de la rencontre. Malmenés pendant une heure, c’est dans ce sytème que les joueurs du PSG ont réussi à décrocher leur succès 2-1 au Parc des Princes en ouverture de la douzième journée de Ligue 1 avec un Neymar qui a littéralement brillé. Et interrogé sur une pérennisation de ce système en fin de partie, Mauricio Pochettino n’a pas fermé la porte à cette éventualité.



« Je pense que c'est une option pour jouer en ayant une approche différente. C'est une des idées que nous pouvons adapter avec différents joueurs et options. C'est bien d'être flexible. Parfois, le plan ne fonctionne pas, mais je suis content d'avoir cette option avec différents talents afin d’adapter l’équipe si besoin et selon les performances ainsi que le résultat d’un match. Mais le problème est qu'il n'y a parfois pas le temps nécessaire afin de travailler assez et changer le système. Parce que, pour s’adapter, il faut travailler. Je pense que, petit à petit, cela va devenir une option qu’on va pouvoir utiliser. On doit y penser et peut-être adapter l'équipe à ce système », a expliqué Mauricio Pochettino au micro de Prime Vidéo . Et visiblement, ses joueurs sont justement ouverts à ce grand changement.

« C’est bien pour les joueurs dont on dispose », confie Angel Di Maria