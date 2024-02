PSG : Un champion du monde se lâche, Deschamps va adorer

Thomas Bourseau

Le PSG a frappé fort lors du dernier mercato estival en recrutant trois habitués des rassemblements de l’équipe de France et une jeune pépite susceptible d’intégrer le groupe du sélectionneur Didier Deschamps à terme. Lucas Hernandez a fait partie des renforts bouclés par le Paris Saint-Germain et a tenu un discours qui risque de particulièrement plaire à Deschamps.

Au cours du dernier mercato estival, le PSG a pris une allure un peu plus tricolore au vu des quatre renforts français ayant déposés leurs valises dans la capitale. Outre Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola ont rejoint Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe ou encore Warren Zaïre-Emery pour ne citer qu’eux.

Les Français du PSG s’éclatent ensemble, une aubaine pour Didier Deschamps

Au Paris Saint-Germain, plusieurs internationaux français évoluent ensemble à présent. De quoi faire les affaires de Didier Deschamps qui met un point d’honneur à former des groupes qui vivent bien ensemble pendant les compétitions disputées par l’équipe de France et notamment avec l’Euro dont le coup d’envoi sera donné le 14 juin prochain en Allemagne.

PSG : Il suggère une idée improbable pour clasher Messi ! https://t.co/e1j06A1PKf pic.twitter.com/bWFTieDSY7 — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

«On a une superbe amitié. Que ce soit sur le terrain ou en dehors»