PSG : Le Qatar reçoit une invitation surprise !

Axel Cornic

L’achat du Parc des Princes est un feuilleton qui dure depuis des années et le Paris Saint-Germain semble en avoir assez. Par le biais de son président, le club de la capitale a en effet annoncé ne plus être sur le coup et d’autres options sont donc envisagées, avec une nouvelle enceinte qui pourrait voir le jour dans la proche banlieue parisienne.

Le PSG pourrait quitter Paris ! Après des années de débats, Nasser Al-Khelaïfi a dit stop et ne semble plus vouloir acheter le Parc des princes à la Mairie de Paris, qui de son côté s’y est toujours opposée. Il s’est ainsi tourné vers la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, pour tenter de trouver un nouveau site ou construire son stade.

@brunobeschizza a répondu à l'appel de la @iledefrance et se propose d'accueillir le futur stade de football de #ParisSaintGermain à #AulnaysousBois. Aulnay-sous-Bois a tous les atouts pour continuer d'écrire l'histoire du @PSG_inside ! pic.twitter.com/WB0hfn5kCG — Ville d'Aulnay-sous-Bois (@AulnaySousBois) February 13, 2024

Aulnay-sous-Bois pose sa candidature

Et une première ville s’est portée candidate, puisque la ville d’Aulnay-sous-Bois a posté un long message à l’attention du PSG, sur les réseaux sociaux. « Le maire Bruno Beschizza a répondu favorablement à l'appel de la région Île-de-France et propose la ville d'Aulnay-sous-Bois pour accueillir le futur stade de football du Paris-Saint-Germain au sein du projet d'aménagement Val Francilia » a déclaré la ville de Seine-Saint-Denis.

Un site intéressant pour le PSG ?