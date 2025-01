PSG : Un Ballon d’Or débarque à Paris !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Manchester City se déplace sur la pelouse du PSG mercredi, pour le compte de la septième journée de la Ligue des champions, les Citizens ne pourront pas compter sur le Ballon d’Or 2024, Rodri. Le milieu de terrain âgé de 28 ans se remet actuellement d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, mais a tout de même fait le déplacement à Paris.

Actuellement 25e au classement de la Ligue des champions avant le début de la septième et avant-dernière journée ce mardi, le PSG a un choc décisif à jouer face à Manchester City mercredi. 22es avec un point de plus que le club de la capitale, les Citizens sont eux aussi en danger dans l’optique de finir dans le top 24 et accéder aux 16es de finale.

Blessé, Rodri a fait le déplacement à Paris

Comme c’est le cas depuis le mois de septembre et sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Manchester City devra faire sans le Ballon d’Or 2024, Rodri. Mais comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, le milieu de terrain âgé de 28 ans a tout de même tenu à faire le déplacement à Paris afin de soutenir ses coéquipiers.

Un retour sur les terrains avant la fin de la saison ?

Malgré sa grave blessure, Rodri ne désespère pas de pouvoir rejouer cette saison. « Mon objectif est de revenir cette saison. Je n’abandonne pas cette saison, (mais) je ne veux pas faire d’erreurs. Mon objectif c’est six ou sept mois », déclarait l’international espagnol (57 sélections) en novembre dernier.