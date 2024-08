PSG : Riolo clashe encore Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En déplacement au Havre vendredi dernier pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1, le PSG avait aligné le jeune attaquant Ibrahim Mbaye au coup d’envoi. Un choix particulièrement osé de la part de Luis Enrique, mais incompréhensible aux yeux de Daniel Riolo qui charge déjà le coach du PSG.

Le PSG a officiellement démarré sa saison 2024-2025 sur la pelouse du Havre vendredi dernier (victoire 4-1), et Luis Enrique avait déjà réservé une énorme surprise dans sa composition de départ ! Le technicien espagnol avait opté pour la titularisation du jeune titi Ibrahim Mbaye (16 ans) sur le front de l’attaque, alors que d’autres options comme Bradley Barcola ou Ousmane Dembélé étaient disponibles au PSG. Et Daniel Riolo s’est lâché à ce sujet…

« Il le fait exprès… »

Au micro de l’After Foot, sur RMC Sport, le chroniqueur a repris ses vieilles habitudes de l’an dernier en clashant Luis Enrique sur sa composition de départ au PSG : « Il le fait exprès, il faut que ça fasse parler. Ok, il y a les états de forme des uns et des autres. Mais ça veut dire que des Barcola, Dembélé etc... ne sont pas prêts alors que des gamins de 16 ans, eux sont prêts. Je n'ai pas le fantasme de voir un gamin de 16 ans démarrer », lâche Riolo.

« C’est quoi le délire ? »

« En quoi c'est un kiff ? C'est quoi le délire ? Il a le droit d'être très bon mais on s'use, on se détruit de plus en plus vite. On a inversé la pyramide des âges. Je ne vois pas ce que ça apporte. Il y avait largement de quoi faire dans l'effectif de Luis Enrique », poursuit Daniel Riolo, qui ne comprend pas pourquoi Luis Enrique a préféré opter pour Mbaye plutôt que Dembélé ou Barcola qui apportent selon lui plus de garanties au PSG.