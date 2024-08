PSG : Malaise confirmé entre Luis Enrique et deux recrues !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Entraîneur du PSG depuis l'été 2023, Luis Enrique a un pouvoir sur le mercato et il n'hésite pas à donner son avis. A son arrivée, il a dû accueillir dans ses rangs Manuel Ugarte et Milan Skriniar notamment, deux joueurs sur qui il n'aurait pas misé s'il avait été en poste plus tôt. Les deux hommes ne font plus partie des plans de jeu de l'ancien sélectionneur de l'Espagnol, à tel point qu'une porte a été ouverte concernant le départ.

Grâce à l'apport de Luis Campos, le PSG a réussi de jolis coups sur le mercato ces dernières années. Le conseiller sportif du club a beaucoup de contacts et l'année dernière, deux belles recrues, sur le papier, ont débarqué à Paris. Milan Skriniar et Manuel Ugarte avaient plutôt bien démarré leur aventure au PSG. Malheureusement, Luis Enrique n'en veut plus et n'en a jamais vraiment voulu.

Enrique pas conquis par Ugarte et Skriniar

D'après les informations de Sports Zone, Luis Enrique n'est intéressé par aucun des deux joueurs. C'était déjà le cas l'an dernier au moment de son arrivée le 5 juillet 2023. Seul problème pour lui, les deux dossiers étaient déjà en cours puisque l'officialisation de Milan Skriniar a eu lieu le 6 et celle d'Ugarte le 7. Une situation difficile pour le Slovaque et l'Uruguayen qui ont rétrogradé dans la hiérarchie.

Deux joueurs sur le départ ?

Manuel Ugarte, acheté 60M€ au Sporting CP, est sur le départ depuis quelques semaines et ce feuilleton devrait finir par l'amener à Manchester United, si l'opération est concrétisée avant la fin du mercato. Pour Milan Skriniar, un départ a également été évoqué cet été mais finalement, il ne devrait rester.