PSG : Riolo annonce une révolution avec Barcola !

Amadou Diawara

Titularisé ce dimanche soir contre l'ASSE, Bradley Barcola a été remplacé par Warren Zaïre-Emery à la 79ème minute de jeu. Interrogé dans l'émission l'After Foot, Daniel Riolo a annoncé que le numéro 29 du PSG n'était plus un titulaire à part entière. Selon le journaliste français, Bradley Barcola est désormais un joueur de rotation à Paris.

A la mi-saison 2023-2024, Bradley Barcola est entré dans une nouvelle dimension au PSG. En effet, le statut du crack de 22 ans a changé. Alors qu'il n'était qu'un joueur de rotation sous la houlette de Luis Enrique, Bradley Barcola a gagné sa place de titulaire. Une place conservée jusqu'à ce dimanche.

Luis Enrique prêt à surprendre Paris ! Son avenir se dessine, mais l’annonce officielle pourrait bien attendre. 🔒

➡️ https://t.co/q1ZYmlFvnL pic.twitter.com/tNZKFVXDxY — le10sport (@le10sport) January 13, 2025

Barcola déclassé au PSG ?

Présent dans l'émission l'After Foot après la victoire du PSG contre l'ASSE ce dimanche soir (2-1), Daniel Riolo a annoncé que Bradley Barcola avait perdu son statut de titulaire indiscutable. Selon le journaliste de RMC Sport, le numéro 29 de Luis Enrique redevient un joueur de rotation.

«Barcola est désormais un joueur de la rotation»

« On a noté ce soir (dimanche) que Barcola est désormais un joueur de la rotation, ce qui est sa vraie place, et qu'il n'est plus titulaire dans cette équipe. Il fait encore un match très moyen », a affirmé Daniel Riolo. Lors du choc entre le PSG et l'ASSE, Bradley Barcola a joué les 79 premières minutes, avant d'être remplacé par Warren Zaïre-Emery.