PSG : Riolo annonce la nouvelle star après Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une nouvelle performance XXL dimanche soir avec le PSG contre l'OL, Achraf Hakimi est en train de réaliser sa meilleure saison depuis son arrivée dans la capitale en 2021. Et alors que le PSG manquait d'un véritable leader depuis le départ de Kylian Mbappé l'été dernier, Daniel Riolo estime qu'Hakimi remplit parfaitement ce rôle désormais.

Le PSG a perdu gros l'été dernier avec le départ libre de Kylian Mbappé qui avait décidé de ne pas prolonger son contrat alors qu'il était considéré comme la grande star de l'équipe. Et il a donc fallu trouver le moyen de remplacer le leadership de Mbappé, tant que le plan humain que tactique au sein de l'effectif du PSG.

Un attaquant à 0€ pour le PSG ? Jonathan David pourrait bien être la perle rare que le club attend ! 👀

➡️ https://t.co/Z38b83OilZ pic.twitter.com/OMMNpec1xG — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

Hakimi, la nouvelle référence du PSG ?

Un homme est en train de faire de grosses différences en ce moment au PSG et de s'imposer comme le nouveau grand leader de l'équipe : Achraf Hakimi. Le latéral droit marocain de 26 ans enchaine les performances XXL, comme ce fut une nouvelle fois le cas dimanche soir contre l'OL (3-1), et Hakimi bluffe les observateurs comme Daniel Riolo.

« C’est LE joueur au-dessus à Paris »

« Hakimi, c’est LE joueur au-dessus à Paris, au-dessus des autres. Aujourd’hui, sur un match important il t’en manque un, c’est lui qui doit pas manquer. Tu peux pas t’en passer, c’est lui qui te fait les diff (…) Là on a vu le bon match, et on a encore vu que c’était Hakimi le leader de cette équipe », a lâché Riolo au micro de l'After Foot sur RMC Sport dimanche soir.