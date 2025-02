PSG - Real Madrid : «Il n'y a pas photo», catastrophe annoncée pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le PSG a témoigné du départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid l'été dernier. Le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain a rejoint l'armada offensive du club merengue. Mais aux yeux de Florent Gautreau, la dynamique parisienne et son collectif fonctionne mieux que celle du Real Madrid actuellement.

Kylian Mbappé reste sur trois buts marqués en autant de rencontres avec le Real Madrid et entre autres face à Manchester City (3-2) et l'Atletico de Madrid (1-1). Cependant, la Casa Blanca ne se trouve pas dans une forme optimale actuellement et n'a remporté que deux de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues.

Mbappé : Le retour au PSG annoncé par un proche !

➡️ https://t.co/Jy6nwCkJhb pic.twitter.com/AD7RSoQxvn — le10sport (@le10sport) February 17, 2025

«Lui est là, mais l'équipe non»

Florent Gautreau a noté un paradoxe assez fou concernant Kylian Mbappé. Alors que l'attaquant français répond présent ces derniers temps, ce n'était plus le cas du Real Madrid. « C'est le paradoxe. Mbappé est sans doute dans sa meilleure forme depuis qu'il est au Real. Lui est là, mais l'équipe non ».

«Il n'y avait pas photo entre ce que le Real Madrid a proposé à Brest et ce que le PSG a proposé»

« En regardant Brest - PSG, je me suis dit pour avoir vu Brest - Real avant, il n'y avait pas photo entre ce que le Real Madrid a proposé à Brest et ce que le PSG a proposé. Il faut se rendre compte que le Real collectivement, c'est très compliqué ». a conclu le journaliste de RMC pendant l'After Foot de samedi soir.