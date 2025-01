PSG : Proche de Mbappé, il dézingue le Qatar !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Chanteur franco-marocain, Lartiste a grandi du côté de Bondy… comme un certain Kylian Mbappé. Cela lui a d’ailleurs donné l’occasion de connaitre le joueur du Real Madrid ainsi que sa famille. Aujourd’hui, il regarde forcément ce qui arrive au capitaine de l’équipe de France et alors que Mbappé a décidé de quitter le PSG pour le Real Madrid l’été dernier, Lartiste s’en est notamment pris au Qatar.

Un jour ou l’autre, Kylian Mbappé et le Real Madrid allaient s’unir. Après plusieurs années à se tourner autour et après plusieurs échecs, la mariage a finalement eu lieu lors de l’été 2024. Mbappé aura donc passé 7 saisons au PSG et alors que son contrat était arrivé à son terme, il a décidé de ne pas en signer un nouveau et de signer alors libre au Real Madrid. Le rêve s’est ainsi réalisé pour l’international français et le PSG pourrait ne s’en prendre qu’à lui-même. C’est en tout cas l’avis de Lartiste.

« Cette attitude du club, ça ne marche pas avec tout le monde »

Ayant grandi à Bondy, Lartiste connait les Mbappé. Pour So Foot, le chanteur franco-marocain est alors revenu sur le départ de Kylian Mbappé du PSG au Real Madrid, critiquant à cette occasion les dirigeants qataris du club de la capitale : « Déçu de voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid ? Non, c’était essentiel et normal. Cette attitude du club, l’air de dire « Je paye donc tu restes là », ça ne marche pas avec tout le monde et surtout pas avec un talent fougueux comme Kylian. Je doute que les dirigeants de Manchester City auraient agi avec lui de la même manière. Comme dirait Mounir Moons, ils se sont trompés de rêve ».

« C’est évident que cette agressivité ne plaise pas »

Pas fan du projet du Qatar au PSG, Lartiste a ensuite poursuivi : « Mon cœur est rouge et bleu, j’ai ça dans le sang, mais j’ai une certaine liberté pour parler de ça. J’ai fait un constat en comparant le PSG et Manchester City. Tu arrives comme ça du Qatar, avec tes pétrodollars et tes gazodollars et tu te mets tout de suite en scène en annonçant vouloir gagner la Ligue des champions… On est en Europe, dans des pays avec une culture judéo-chrétienne millénaire, c’est évident que cette agressivité ne plaise pas. Chose que n’ont pas faite les Émiratis à Manchester City. Ils sont venus, ils ont installé un board, ils se sont mis en retrait et ils ont accompagné un projet. Et aujourd’hui, ils ont cette Ligue des champions ».