«Il a peur» : Mbappé se lâche avec le PSG, ça va être explosif ?

Kylian Mbappé, de retour en France avec le Real Madrid, s'apprête à affronter le Stade Brestois en Ligue des champions. Après une précédente confrontation houleuse avec les supporters bretons en octobre 2023, l'accueil promet d'être tendu pour le capitaine de l’équipe de France, dont l’attitude passée n’a pas été oubliée.

Après son apparition à Lille en octobre dernier qui ne lui avait pas porté chance, avec une défaite contre le LOSC (0-1), Kylian Mbappé retrouve de nouveau le territoire français dans cette campagne de Ligue des champions avec un déplacement en terre bretonne ce mercredi. Le Real Madrid affronte le surprenant Stade Brestois du côté de Guingamp. Des retrouvailles qui devraient être mouvementées pour Kylian Mbappé.

L’attitude de Mbappé n’est pas passée

Et pour cause, Kylian Mbappé s’était fait remarquer pour sa dernière apparition sur la pelouse de Brest avec le PSG en octobre 2023 (2-3), rencontre marquée par le penalty transformé par l’international français dans les dernières minutes du match et son chambrage à l’égard des supporters bretons qui avaient cru à l’exploit de leur équipe qui avait rattrapé son retard au score et qui n’ont pas oublié ce moment désagréable.

« J’espère qu’on va les cogner »

Interrogés par RMC, plusieurs supporters ont reconnu que Kylian Mbappé devrait connaître un accueil houleux au Roudourou. « Moi déjà, je déteste le Real Madrid, explique notamment l’un d’eux avec le sourire. Donc j’espère qu’on va les cogner et j’ai un peu de rancœur envers Kyky Mbappé. Je trouve qu’il a manqué de respect par rapport aux petits clubs provinciaux, donc j’aimerais bien qu’on fasse au moins nul ou qu’on le gagne. Ce serait un bonheur et un petit air de revanche ». Un autre fan breton acquiesce en rigolant : « Mbappé, on ne va pas lui manquer de respect, mais on va le siffler pour le plaisir quand même. Oui, je pense qu’il a peur. On va l’accueillir comme un Madrilène quoi! Il nous a chambré, on va le chambrer c’est le jeu. Et Chardonnet va le manger ». Kylian Mbappé est prévenu.