PSG - Clash : Nouvelle annonce de Kylian Mbappé sur son embrouille avec Giroud !

Publié le 15 juin 2021 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 15 juin 2021 à 8h42

Alors que l’équipe de France débutera son Euro ce mardi soir face à l’Allemagne, Kylian Mbappé est revenu sur son différend avec Olivier Giroud. Et l’attaquant du PSG calme publiquement le jeu avec son partenaire…

Mardi dernier, après la victoire de l’équipe de France face à la Bulgarie (3-0), Olivier Giroud avait critiqué Kylian Mbappé sans pour autant le nommer au micro de La Chaine L’Equipe : « Des fois, on fait des courses mais les ballons n’arrivent pas (…) Vous dites qu’on ne m’a pas beaucoup vu au début mais peut-être qu’on aurait pu mieux se trouver », avait lâché le buteur de Chelsea, et ses propos n’avaient pas du tout été du goût de Mbappé qui a ensuite eu une mise au clair son coéquipier en interne. Finalement, interrogé au micro de TF1 mardi soir, le joueur du PSG confirme avoir eu un différend avec Giroud, mais annonce qu’il souhaite tourner la page pour débuter au mieux l’Euro.

« C’est oublié »