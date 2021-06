Foot - PSG

PSG - Clash : Cette sortie lourde de sens sur les tensions entre Giroud et Mbappé !

Publié le 14 juin 2021 à 5h00 par A.M.

Malgré les proportions prises par la polémique entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé, Philippe Sanfourche estime que c'est quelque chose d'habituel dans les vestiaires de haut niveau.

Après la victoire de l'équipe de France contre la Bulgarie, Olivier Giroud a poussé un petit coup de gueule : « Si je suis discret c’est parce que des fois, on fait des courses mais les ballons n’arrivent pas (…) Vous dites qu’on ne m’a pas beaucoup vu au début mais peut-être qu’on aurait pu mieux se trouver ». Une sortie qui n'est pas passée inaperçue, d'autant plus que Kylian Mbappé s'est senti visé, ce qui a engendré une polémique. Mais Philippe Sanfourche, journaliste de RTL, estime que ce n'est pas très grave.

«Dans un vestiaire de très haut niveau, ce n’est pas le monde des Bisounours»