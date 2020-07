Foot - PSG

PSG : Paredes lance la finale contre l’OL !

Publié le 29 juillet 2020 à 21h50 par La rédaction

Leandro Paredes, milieu du Paris Saint-Germain, s’est exprimé au sujet de la finale de Coupe de la Ligue de ce vendredi, face à l’Olympique Lyonnais.