PSG - OL : Une triste révélation tombe

Benjamin Labrousse

Ce samedi soir se disputait la finale de la Coupe de France opposant le PSG à l’OL. Une soirée qui aura été ternie par des bagarres entre supporters survenues au péage de Fresnes (Val-de-Marne). Des fans lyonnais ont attaqué des cars transportant les Parisiens vers le stade Pierre Mauroy. D’ailleurs, un premier bilan de cette triste soirée a été révélé.

Une soirée de fête, qui aura été marquée par des scènes noires. Alors que le PSG et l’OL s’affrontaient en finale de la Coupe de France ce samedi soir au stade Pierre Mauroy du LOSC, des cars étaient prévus pour les supporters des deux équipes afin de transporter ces derniers vers le lieu de la finale.

Luis Enrique a lancé sa révolution au PSG, c’est validé ! https://t.co/pH0PjcUFFq pic.twitter.com/KbSxrhcCui — le10sport (@le10sport) May 25, 2024

Une rixe a eu lieu entre les supporters du PSG et de l’OL

Mais aux alentours de 18h, un car des supporters de l’OL a rejoint ceux du PSG au niveau du péage de Fresnes sur l’A1. S’en est suivi une grosse bagarre entre les deux camps, qui ont d’ailleurs laissé le fameux péage en flammes. Au micro de BFM TV , le préfet du Nord a tiré un premier bilan de cette rixe.

« Le bilan est important »