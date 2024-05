PSG - OL : Catastrophe en cours avant le duel au sommet

Benjamin Labrousse

Ce samedi soir, le PSG et l’OL s’affrontent en finale de la Coupe de France du côté du stade Pierre Mauroy (Villeneuve-d'Ascq). Si cette rencontre a été classée dangereuse par les autorités les jours précédents, une grosse bagarre a éclaté aux alentours de 18h au péage de Fresnes entre supporters lyonnais et parisiens. Explications.

Au terme d’une saison 2023-2024 palpitante, le PSG et l’OL vont se disputer un titre. Ce samedi soir, c’est du côté du stade Pierre Mauroy que les formations de Luis Enrique et de Pierre Sage vont s’affronter en finale de la Coupe de France. Rapidement, ce choc entre Parisiens et Lyonnais avait été classé comme « à très haut risque » par les autorités, notamment en raison des déplacements massifs de supporters des deux camps.

Une violente bagarre a éclaté entre les supporters parisiens et lyonnais

L’animosité règne entre les Ultras Parisiens et leurs homologues lyonnais, et cela s’est tristement confirmé dans la soirée. Comme le rapporte RMC Sport , aux alentours de 18h, une bagarre générale a éclaté autour du péage de Fresnes (Val-de-Marne) sur l’A1. Les cars transportant les supporters parisiens ont été rejoints par ceux des lyonnais qui ont attaqué le camp adverse. Rapidement, les CRS mobilisés sur place ont fait usage de gaz lacrymogènes afin de stabiliser la situation.

Bloqué au Peage de Fresnes, des bus et des vitres sont cassés. Le péage est en train de prendre feu… pic.twitter.com/Fs1iKHrHAY — Media Parisien (@MediaParisien) May 25, 2024

Des familles présentes sur place