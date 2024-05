PSG : Un champion du monde vise son «plus grand rêve»

Thomas Bourseau

Corentin Tolisso a tout connu à l’OL, où il y a fait ses classes et ses premiers pas dans le monde professionnel. Tout, sauf un trophée. Et quand bien même il dispose du statut de champion du monde avec l’équipe de France et d’Europe avec le Bayern Munich, il compte bien vivre sa plus grande expérience sportive en ramenant la Coupe de France à la maison à l’Olympique Lyonnais.

En 2018, alors qu’il venait de boucler la première de ses cinq saisons au Bayern Munich, Corentin Tolisso s’asseyait sur le toit du monde en Russie avec Kylian Mbappé et la bande de Didier Deschamps en arrachant la seconde étoile mondiale de l’équipe de France. Deux ans plus tard, face au PSG, Tolisso devenait champion d’Europe avec le Bayern Munich en surclassant le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des champions (1-0).

«De gagner quelque chose avec son club formateur, le club que j’ai toujours supporté»

Ce samedi, deux ans après son retour à l’OL, Corentin Tolisso disputera la finale de la Coupe de France face au PSG à Lille. L’occasion pour le milieu de terrain formé à l’OL de rafler le premier trophée de sa carrière avec son club de coeur. « D’avoir gagné une finale de Coupe du monde, d’avoir gagné une finale de Ligue des champions, c’est beau. Franchement, je suis le plus heureux du monde. De gagner quelque chose avec son club formateur, le club que j’ai toujours supporté… ».

«Je pense que ce sera la plus belle sensation sportive de ma vie»