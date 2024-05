PSG : Mbappé et Dembélé offrent une chance inespérée à Kolo Muani ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 90M€ l'été dernier, Randal Kolo Muani n'a jamais réussi à s'imposer au PSG, au point que son avenir soit déjà remis en question. Toutefois, le départ de Kylian Mbappé, combiné à la possibilité de ré-axer Ousmane Dembélé, peuvent offrir une chance à l'ancien Nantais de s'imposer dans le couloir droit de l'attaquant parisienne la saison prochaine.

L'été dernier, le PSG n'avait pas hésité à lâcher 90M€ pour arracher la signature de Randal Kolo Muani en provenance de l'Eintracht Francfort. Cependant, l'international français est loin d'avoir convaincu cette saison, au point que l'idée d'un départ ait même circulé ces dernières heures. Cependant Jonathan Johnson assure que Randal Kolo Muani va reste au PSG en profitant notamment du départ de Kylian Mbappé.

«Je ne vois pas le PSG jeter l'éponge»

« Randal Kolo Muani a été associé au Borussia Dortmund et je pense qu'il n'a pas eu de chance à bien des égards. De toute évidence, il est entré dans la rotation offensive du PSG à un moment où la situation de Kylian Mbappé était encore un peu fluctuante, et il est arrivé aux côtés de Goncalo Ramos, les deux joueurs ayant eu des difficultés au début, mais Ramos ayant pris un peu d'envergure au fil de la saison. Kolo Muani n'a pas beaucoup joué, mais on pense qu'il jouera beaucoup plus la saison prochaine avec le départ de Mbappé et la reconstruction de l'attaque du PSG. Compte tenu de l'argent dépensé pour Kolo Muani, je ne vois pas le PSG jeter l'éponge, mais l'attaque n'a pas été assez flexible jusqu'à présent pour que Ramos et lui puissent s'intégrer au groupe », explique le journaliste pour Caught Offside , avant de poursuivre.

«Il est possible que Dembélé joue derrière Ramos et Kolo Muani»