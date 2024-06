PSG : N'Golo Kanté a plombé Warren Zaïre-Emery

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de l'Euro, certains joueurs de l'équipe de France n'ont pas disputé la moindre minute. C'est notamment le cas de Warren Zaïre-Emery, pourtant titulaire au PSG. Cependant, le milieu de terrain parisien évolue dans un secteur de jeu ultra-concurrentiel et renforcé par le retour de N'Golo Kanté, qui a repris sa place dans le cœur du jeu tricolore.

Warren Zaïre-Emery fait partie des joueurs de l'équipe de France qui n'ont toujours pas disputé la moindre minute durant l'Euro. Une situation frustrante pour le milieu de terrain titulaire au PSG. Mais d'après le journaliste de L'EQUIPE Hugo Delom, le retour de N'Golo Kanté a changé les plans de Didier Deschamps.

Zaïre-Emery n'a toujours pas joué une minute à l'Euro

« C’est sans doute actuellement (avec la défense centrale) le secteur le plus concurrentiel chez les Bleus. Deschamps dispose de profils de très haut niveau dans ce secteur. Je pense que Warren Zaire-Emery "paye" avant tout le retour au très haut niveau de Ngolo Kanté. Il faut faire aussi de la "place" à Aurélien Tchouaméni qui est un cadre des Bleus depuis des années. Regardez un joueur comme Camavinga, très souvent titulaire au Real Madrid, il doit se contenter presque de miettes », explique-t-il dans un chat organisé sur le site de L'EQUIPE .

«Il paye avant tout le retour au très haut niveau de Ngolo Kanté»