PSG : Neymar a choqué un joueur de l’OM !

Aujourd’hui en Arabie saoudite à Al-Hilal, Neymar aura passé 6 saisons avec le PSG. De 2017 à 2023, le Brésilien a porté le maillot du club de la capitale pour un bilan qui a fait plus d’un déçu. Alors qu’on attendait certainement plus de l’ex-joueur du FC Barcelone, sur le terrain, Neymar a tout de même impressionné. Y compris les adversaires et notamment à l’OM.

En 2017, le PSG faisait exploser la banque en déboursant 222M€ pour s’offrir les services de Neymar alors au FC Barcelone. Le club de la capitale s’offrait alors l’un des meilleurs joueurs du monde et on a tout de suite pu le voir sur le terrain. En effet, dès ses débuts, le Brésilien a fait forte impression. Même les adversaires n’en revenaient pas de ce qu’ils voyaient. Et à l’OM, Neymar a laissé une grosse trace…

« Celui qui m’a vraiment impressionné, c’est Neymar »

Ancien joueur de l’OM, Pape Gueye a eu l’occasion de se retrouver face à Neymar quand il était au PSG. Revenant sur ses duels avec le Brésilien pour Footmercato, le milieu de terrain aujourd’hui à Villarreal a fait savoir : « J’ai joué contre Messi, Mbappé etc, mais celui qui m’a vraiment impressionné, c’est Neymar. Quand on a joué contre lui au Parc des Princes en 2020, c’était mon premier match au Parc. Boubacar Kamara, je me rappelle avant le match, il me dit "Quand, tu vois Neymar, ne recule pas. Je te jure, il ne faut pas que tu recules. Parce que ces joueurs-là, ils sentent quand tu as peur." Il m’a dit "quitte à y aller, même s’il te met un petit pont, vas-y." Parce que lui, il avait l’expérience de la Ligue 1. Moi, c’était mon premier match au Parc ».

« Je me suis dit mais comment il peut être aussi fort »

A l’OM, Neymar n’a pas seulement choqué Pape Gueye. Ancien du club phocéen, Maxime Lopez expliquait récemment à propos du Brésilien : « Quand on a joué contre eux, en plus on a gagné ce match là, j’étais sur le terrain, je me suis dit mais comment il peut être aussi fort. Vraiment, tu avais l’impression que sur le terrain, il faisait ce qu’il voulait. Quand il voulait te mettre un petit pont, il te mettait un petit pont. C’est un génie. Ce qui m’attriste c’est sa période au PSG, ce n’est même pas que je suis Marseillais. Sa période au PSG m’attriste. On l’a bafoué. On en est arrivé à parler comme un vieux joueur presque ».