PSG : Messi reçoit une réponse pour le Ballon d’or 2020 de Lewandowski !

Publié le 30 novembre 2021 à 21h25 par La rédaction

Après avoir remporté le 7ème Ballon d’or de sa carrière, Lionel Messi a fait savoir lundi soir que France Football devrait attribuer celui de l’édition 2020 à Robert Lewandowski. Pascal Ferré a répondu à l’attaquant du PSG.