PSG : Le retour de Sergio Ramos à l'origine d'une révolution ?

Publié le 30 novembre 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino s'est prononcé sur le grand retour de Sergio Ramos qui a disputé ses premières minutes sous les couleurs du PSG dimanche sur la pelouse de l'ASSE. Et avec le défenseur espagnol, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour l'entraîneur parisien.

Enfin ! Six mois après son dernier match et cinq mois après sa signature au PSG, Sergio Ramos a fait son retour à la compétition dimanche à l'occasion du déplacement à Geoffroy-Guichard pour y défier l'ASSE. Le défenseur espagnol, qui a été globalement solide pour un match de reprise, ne cachait pas sa joie après le match sur ses réseaux sociaux : « De retour, avec plus d’enthousiasme et de force que jamais. Nous allons continuer à tout donner dans chaque ballon, dans chaque saut et dans chaque lutte. Ce n’est que le début ! » Sergio Ramos, qui n'avait plus joué depuis la demi-finale de la Ligue des Champions opposant le Real Madrid à Chelsea en mai dernier, a également pu bénéficier du fait que l'ASSE ait joué toute la seconde période à 10 afin de disputer l'intégralité de la rencontre. Un retour très satisfaisant qui réjouit Mauricio Pochettino. L'entraîneur argentin doit désormais faire face à une grosse concurrence en défense centrale, et il assure qu'aucune option n'est à écarter d'un point de vue tactique.

Avec Ramos, Pochettino n'écarte aucune option