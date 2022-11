PSG : Messi, Neymar... Avant la Coupe du monde au Qatar, Mbappé avait tout prévu

Pierrick Levallet

Auteur d'un excellent début de saison avec le PSG, Kylian Mbappé est arrivé bien préparé au Qatar avec l'Équipe de France pour la Coupe du monde. Désireux de réaliser un grand Mondial, l'attaquant de 23 ans se serait préparé en conséquence. Et il aurait tout planifié dès cet été pour être prêt pour le Qatar.

Comme les saisons dernières, Kylian Mbappé semble en pleine forme. Malgré les multiples polémiques dont il a fait l’objet, notamment à cause de ses relations avec Neymar, l’international tricolore brille toujours avec le PSG. Auteur de 19 buts et 5 passes décisives en 20 matchs, Kylian Mbappé est arrivé bien préparé au Qatar avec l’Équipe de France. Et il avait tout planifié depuis cet été.

Mbappé a tout planifié dès cet été

Comme le rapporte Le Parisien , Kylian Mbappé aurait intégré la Coupe du monde dans sa préparation physique dès cet été. L’attaquant du PSG voulait absolument être prêt pour le Mondial et s’est donc entraîné en conséquence. Sur le plan mental, Kylian Mbappé avait également tout prévu. S’il a réussi à être performant depuis le début de saison au PSG, le champion du monde 2018 s’est cependant économisé afin d’être en pleine forme avec l’Équipe de France au Qatar.

Mbappé n’a pas fait comme Messi et Neymar