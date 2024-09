PSG - Mbappé : Un accord à 96M€ annoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, le PSG et Kylian Mbappé sont face à face devant les instances compétentes pour gérer leur problème. Le joueur du Real Madrid réclame 55M€, quand le club de la capitale s’en remettait à la parole donnée par le Français. En effet, un accord, non écrit, avait visiblement été trouvé entre le PSG et Mbappé à hauteur de 96M€.

C’est donc libre que Kylian Mbappé est parti du PSG pour le Real Madrid. Mais voilà que l’été dernier, au moment de la mise à l’écart du Français, ce dernier et Nasser Al-Khelaïfi s’étaient visiblement tapés dans la main pour que le club de la capitale s’y retrouve financièrement dans l’affaire. Une parole sur laquelle revient désormais Mbappé, réclamant ainsi 55M€.

« De cette discussion est sorti un accord »

Au micro de RMC, Jérôme Rothen est revenu sur ce conflit qui oppose le PSG et Kylian Mbappé. Il fait alors état d’un accord, qui n’a toutefois pas été conclu par écrit, entre les deux parties l’été dernier : « Il y a eu une discussion entre Mbappé et le président du PSG. De cette discussion est sorti un accord que si Mbappé partait libre, ce qui était son droit, que le PSG en ressortirait un peu gagnant financièrement ».

« Une économie de 96M€ »

Et comme le rappelle Jérôme Rothen, l’accord entre le PSG et Kylian Mbappé était alors visiblement de l’ordre de 96M€ : « Il y avait une économie des salaires et des primes à peu près de 96M€. Je suis précis, les chiffres sont sortis et c’était écrit dans un mail entre le PSG et le clan Mbappé ».