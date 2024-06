PSG : Mbappé s’en va, il monte au créneau !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A 25 ans, Kylian Mbappé s'apprête à vivre un tout nouveau chapitre dans sa carrière. L'attaquant français vient de rejoindre officiellement le Real Madrid après des mois d'un feuilleton interminable autour de son avenir. Son départ ne s'est pas passé dans les meilleures conditions auprès des supporters du PSG, de quoi pousser Bixente Lizarazu à le défendre.

Joueur star du PSG, Kylian Mbappé deviendra enfin un joueur du Real Madrid après des mois voire des années de convoitise. Le Français marquera à jamais l'histoire du club de la capitale mais son départ a laissé des traces. En effet, beaucoup n'ont pas apprécié l'attitude de l'attaquant français, mettant de côté son bilan comptable. Dans les colonnes de L'Equipe , Bixente Lizarazu a tenu à rappeler l'ampleur du phénomène.

Un bilan exceptionnel

« Mbappé a joué 9 ans en France, 7 ans au PSG, alors que la plupart des grands joueurs partent très tôt pour conquérir l'Europe. Il a attendu de faire la coupe du monde au Qatar en étant toujours un joueur du PSG. Il a marqué ce club en devenant le meilleur buteur de son histoire. Il ne faut pas l'oublier et on doit le mettre objectivement à son crédit. Il peut désormais aller accomplir son rêve de gosse. Dans un club qui a vu passer les plus grands joueurs de l'histoire et face à un public exigeant, il va basculer vers quelque chose de plus fort, de plus grand » précise Bixente Lizarazu pour L'Equipe .

Mercato : Le vestiaire du PSG interpelle Mbappé après son départ https://t.co/ckUODATjek pic.twitter.com/FJ1iX2jj15 — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

« Il y a des choses là-bas qui m'ont rendu malheureux »