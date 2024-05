PSG : Mbappé se fait snober avant son départ !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Voilà, c'est fini. Après sept années de bons et loyaux services, Kylian Mbappé va quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Au cours de son passage dans la capitale, l'international français aura inscrit son nom dans la légende du club. Mais son palmarès géant ne suffit pas à le placer comme le meilleur joueur de l'histoire du PSG selon Luis Fernandez.

Kylian Mbappé va quitter le PSG, mais la trace laissée devrait survivre à son départ. Meilleur buteur de l'histoire du club, bien loin devant Edinson Cavani, le joueur de 25 ans aura marqué l'histoire du club parisien. Pourtant, cela n'est pas suffisant pour Luis Fernandez.

« Le plus grand ? Non »

L'ancien coach du PSG estime que Mbappé est encore loin de certaines pointures. « Le plus grand ? Non. Il y a beaucoup de joueurs qui ont marqué l’histoire de ce club… J’ai eu l’occasion de jouer avec certains d’entre eux, Mustapha Dahleb ou Safet Susic. On peut aussi penser à Ronaldinho » a lâché Fernandez ce samedi.

Luis Fernandez salue le passage de Mbappé malgré tout