Mercato - PSG : Mbappé a conclu un pacte avec le patron

Alexis Brunet

Le PSG et Kylian Mbappé vont se séparer cet été. Ainsi, le joueur va jouer son tout dernier match avec le club de la capitale ce samedi soir. Le champion du monde a décidé de ne pas prolonger son contrat, mais un pacte a été conclu entre Nasser Al-Khelaïfi et lui, et ce, pour ne pas partir sans laisser une certaine somme à Paris en cas de départ libre.

Kylian Mbappé a l'occasion de réussir ses adieux au PSG. En effet, le Français va disputer une finale de Coupe de France pour son dernier match avec Paris. S'il s'impose face à l'OL, le club de la capitale aura d'ailleurs réaliser un triplé cette saison : Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions.

Mbappé n'a pas souhaité prolonger son contrat

En juin 2022, Kylian Mbappé avait signé une prolongation jusqu'en 2024, avec une année en option. Déçu par plusieurs facteurs, le champion du monde a décidé de ne pas lever l'option et donc de quitter le PSG libre, à la fin de la saison.

PSG : Luis Enrique va faire un cadeau d’adieu à Mbappé https://t.co/Q51WErlA0v pic.twitter.com/upwvPJtEva — le10sport (@le10sport) May 25, 2024

Le PSG et Mbappé ont un accord