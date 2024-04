PSG : Mbappé prépare du lourd pour Barcelone !

Alexis Brunet

Le PSG devra gagner mardi 16 avril à Barcelone. En effet, après la défaite au match aller, le club de la capitale est dans l'obligation de s'imposer, s'il veut rejoindre le dernier carré de la Ligue des champions. Une mission compliquée, mais pas impossible. Pour y arriver, le club de la capitale espère pouvoir s'appuyer sur un Kylian Mbappé de gala. Cela tombe bien, le Français l'a annoncé, il est revanchard.

Après deux années de disette, le PSG a retrouvé les quarts de finale de Ligue des champions cette saison. Comme un symbole, le club de la capitale a hérité du FC Barcelone, l'un des pires ennemis du champion de France. Malheureusement, le match aller a tourné en faveur du Barça, puisque les coéquipiers de Frenkie de Jong se sont imposés 2-3.

Mbappé s'est raté contre le FC Barcelone

En attendant de sûrement affronter le FC Barcelone lors des Clasicos la saison prochaine avec le Real Madrid, Kylian Mbappé avait donc l'occasion de préparer le terrain, et de marquer le coup avec le PSG. Mais rien ne s'est passé comme prévu, et l'attaquant a totalement déjoué face au Barça. Incapable de faire des différences, il a traversé la rencontre presque comme un fantôme, et n'a donc pas réussi à se montrer décisif.

Mbappé est revanchard