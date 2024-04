PSG : Mbappé joue-t-il gros à Barcelone ?

La rédaction

C’est le jour J et potentiellement le dernier match de Ligue des champions de Kylian Mbappé au PSG si le groupe de Luis Enrique venait à échouer sur la pelouse du FC Barcelone en quart de finale retour de la C1. Vaincu 3-2 avec les siens la semaine dernière, Mbappé jouerait-il très gros au vu de son attitude de ces dernières semaines au PSG ? C’est notre sondage du jour !

Kylian Mbappé ne rate pas souvent ces matchs là. Et surtout quand il en parle en amont. Depuis quelques semaines, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain semble être moins performant et pèse moins sur les rencontres. Ce fut le cas mercredi dernier pour le quart de finale aller de la Ligue des champions face au FC Barcelone (2-3). Et pourtant, Mbappé avait annoncé à Téléfoot qu’il n’allait « pas se cacher » pour cette grande affiche européenne.

«Sur la fin, certains prendront ça comme une forme de trahison si Kylian ne donne pas tout»

Ce mardi soir à Barcelone, sur la pelouse de Montjuic, le PSG jouera donc son avenir dans la reine des compétitions européennes et Kylian Mbappé est attendu au tournant par Christophe Dugarry, mais pas seulement. Selon le champion du monde 98 qui s’est exprimé sur RMC pour l’émission de Rothen s’enflamme lundi soir, Kylian Mbappé pourrait transformer son expérience au PSG comme étant un « échec partiel » en cas d’élimination.



« Je pense que si Kylian Mbappé est éliminé avec le PSG en faisant le même genre de match qu’il a pu faire au match aller, je pense que beaucoup de Parisiens diront bon débarras et beaucoup diront que les statistiques sont bonnes, mais il y aura un mais. Pour bon nombre de supporters parisiens lui en voudront vraiment, un goût d’inachevé. Sur la fin, certains prendront ça comme une forme de trahison si Kylian ne donne pas tout ce qu’il a sur ce match, peut-être le match le plus important de sa carrière au Paris Saint-Germain ».

PSG : Luis Enrique boudé par Barcelone ? Il répond https://t.co/Yi6j0qCjSX pic.twitter.com/GlCzcx3pGR — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

«Là-dessus, il nous doit une revanche»