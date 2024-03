PSG : Mbappé imagine une surprise à Marseille !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mardi, l’équipe de France accueille le Chili au Stade Vélodrome, une rencontre particulière pour les joueurs du PSG sélectionnés par Didier Deschamps, à commencer par Kylian Mbappé qui incarne le projet qatari depuis sept ans. Interrogé sur sa présence à Marseille, le capitaine des Bleus a reconnu qu’il serait « agréablement surpris » par un bel accueil.

Kylian Mbappé va s’habituer au stade Vélodrome ! Alors qu’il défiera l’OM avec le PSG en terre marseillaise dimanche prochain, c’est d’abord sous le maillot de l’équipe de France qu’il foulera la pelouse phocéenne ce mardi pour affronter le Chili. L’accueil pourrait être particulier alors que l’attaquant évolue au PSG depuis sept années. Interrogé sur le sujet, Kylian Mbappé s’est montré compréhensif et élogieux à l’égard du Vélodrome.

« Même en tant que Parisien, c’est toujours cool de venir ici »

« Je suis venu ici en tant que rival la plupart du temps. Je n’ai pas eu la possibilité de bien admirer le stade. En tant que capitaine de l’équipe de France, ça va être cool de jouer ici, Il y a une bonne ambiance. C’est un grand stade, ça fait partie des deux trois stades les plus chauds en France. Même en tant que Parisien, c’est toujours cool de venir ici, il y a toujours une bonne ambiance qui nous donne toujours envie de faire un bon match », a confié Kylian Mbappé.

« Si je ne suis pas sifflé, je serai agréablement surpris »