PSG : Mbappé comparé à Neymar ? Il hallucine

Arthur Montagne

Profitant d’une dizaine de jours de repos, Kylian Mbappé s’est rendu à New York en compagnie d’Achraf Hakimi, notamment pour assister à un match de NBA. Un déplacement qui n’a pas manqué de faire polémique alors que le PSG dispute un match de Coupe de France vendredi soir. Mais Daniel Riolo monte au créneau pour défendre l’attaquant de l’équipe de France.

Finaliste de la Coupe du monde, Kylian Mbappé avait fait son retour à l'entraînement avec le PSG seulement quelques jours après la défaite contre l'Argentine afin de disputer les deux matches cruciaux en Ligue 1 contre Strasbourg et surtout le RC Lens. Et comme convenu, après ces deux rencontres, l'attaquant des Bleus bénéficient de dix jours de repos dont il profite à New-York avec Achraf Hakimi, ce qui a créé certaines polémiques. Mais Daniel Riolo n'en revient pas.

Messi revient, Ethan Mbappé enflamme les réseaux sociaux https://t.co/oUfQgVYJoQ pic.twitter.com/J6Nng57qXZ — le10sport (@le10sport) January 4, 2023

«Il a dix jours de vacances, il fait ce qu’il veut, non'»

« Il a dix jours de vacances, il fait ce qu’il veut, non? Lui, il ne part pas entre deux matchs, il ne part pas sans l’accord du club, il part dix jours de vacances post-Coupe du monde. Ce sont les dix jours de vacances qu’il devait prendre après la Coupe du monde, qu’il n’a pas complètement pris parce qu’il est revenu pour faire les deux matchs très importants de reprise, sans prendre de vacances pour les jouer très vite », lance l'éditorialiste au micro de l' After Foot avant de tordre le cou aux comparaisons avec Neymar.

«Ne me parlez pas de Neymar»