PSG : Le clan Messi calme tout le monde à Paris

Arthur Montagne

De retour à Paris, Lionel Messi suscite plusieurs interrogations, notamment concernant sa motivation après avoir atteint le Graal, à savoir le titre Mondial avec l’Argentine le 18 décembre dernier au Qatar. Sa motivation avant d’aborder la seconde partie de saison avec le PSG interroge, mais son entourage se montre catégorique.

Très attendu, Lionel Messi a fait son retour à Paris, deux semaines après avoir conquis le titre mondial avec l'Argentine au Qatar. C'est d'ailleurs ce sacre qui inquiète les fans du PSG qui se demandent si la star de l'Albiceleste sera toujours motivé pour la seconde partie de saison après avoir atteint son objectif majeur. Mais les proches de La Pulga se montrent rassurant.

«Cette victoire à la Coupe du monde n’était pas une forme de libération»

« Cette victoire à la Coupe du monde n’était pas une forme de libération pour lui car il s’était déchargé de cela après la Copa America remportée en 2021. C’était son premier titre majeur avec l’Argentine, donc il n’a pas ressenti de pression supplémentaire durant la Coupe du monde », assure-t-on dans l'entourage de Lionel Messi auprès du Parisien .

«Il était détendu sur le terrain et tout au long de la compétition»