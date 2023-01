PSG : Messi, Neymar... Le coup de gueule de Marquinhos

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce dimanche soir, le PSG s'est incliné face au RC Lens, son dauphin (3-1). Loin de son meilleur niveau, le club parisien a déçu et certains se sont demandé si les absences de Neymar et Lionel Messi ont porté préjudice. Après la rencontre, Christophe Galtier et Marquinhos ont répondu à cette interrogation.

La première défaite de la saison du PSG, en championnat, a été concédée ce dimanche soir. Le club parisien s'est incliné face au RC Lens, qui revient à quatre points au classement. Hasard ou pas, Lionel Messi et Neymar étaient absents et Kylian Mbappé s'est retrouvé bien trop seul sur le front de l'attaque. La question se pose : l'absence des deux stars a-t-elle pesé dans cette défaite ? Présent en conférence de presse après la rencontre, Christophe Galtier a répondu à cette question.

Messi, Neymar... Galtier met les choses au clair

Selon lui, le PSG aurait dû faire mieux, même sans Lionel Messi, toujours en Argentine, et Neymar, suspendu. « Nos deux joueurs, Leo et Ney, n’étaient pas là mais il n’y a pas d’excuse à avoir sur le fait qu’on a perdu parce qu’il y avait des absents. Non. Nous allons faire face à une deuxième partie de saison avec beaucoup de matchs. Il y aura des absences, des blessures, des méformes et des suspensions. Il faut savoir être vraiment meilleur, même avec l'absence de joueurs majeurs » a confié Galtier.

« Il ne faut pas dire que ce sont uniquement leurs absences qui causent notre défaite »