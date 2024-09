PSG : Luis Enrique tient son «maestro» !

Thomas Bourseau

Le PSG est en pleine progression et continue de bâtir un collectif solide pour assurer l’après-Kylian Mbappé. João Neves fait partie de ce renouveau. La recrue à 70M€ de cet été n’a pas tari d’éloges envers son compatriote portugais Vitinha qui est tout bonnement le « maestro » du Paris Saint-Germain.

Marco Verratti a longtemps été l’atout pique du PSG au milieu de terrain d’un point de vue technique. Le Petit Hibou a fait les beaux jours du Paris Saint-Germain entre 2012 et 2023. Un an avant son départ, Vitinha déposait ses valises au sein de la capitale. Et il semble qu’il a fallu attendre le transfert de Verratti à Al-Arabi au Qatar pour que l’international portugais de 24 ans déploie ses ailes.

PSG : Luis Enrique réalise un nouveau coup de maître ! https://t.co/nAdbO2NhTw pic.twitter.com/hb6qAb4FnB — le10sport (@le10sport) September 28, 2024

«Vitinha est un maestro»

La saison dernière, Vitinha a été le « MVP » soit le joueur le plus important du PSG du point de vue de l’éditorialiste de RMC Daniel Riolo. En l’espace de quelques semaines seulement, lui qui a été officiellement transféré du Benfica Lisbonne en août dernier, João Neves (19 ans) est déjà tombé sous le charme de Vitinha. « Vitinha est un maestro. Sur comme comme en dehors du terrain est un joueur et un homme fantastique ». a confié la recrue estivale de 70M€ du PSG à beIN SPORTS.

Neves s’enflamme pour la communauté portugaise

João Neves a donc rejoint son compatriote portugais Vitinha au Paris Saint-Germain où une véritable colonie portugaise réside avec entre autres Nuno Mendes et Gonçalo Ramos. « La communauté portugaise ? Continuez a soutenir le PSG comme toujours. Et nous Portugais et les français aussi on va donner notre maximum ». Luis Enrique va donc pouvoir compter sur Vitinha et João Neves.