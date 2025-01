PSG : Luis Enrique tease un départ que personne n’a vu venir ?

Thomas Bourseau

Depuis 18 mois, Luis Enrique est à la tête de l’équipe première du Paris Saint-Germain. L’entraîneur du club parisien est très exigeant envers ses joueurs et attend d’eux une implication sans pareille. C’est pourquoi après le grand succès décroché par le vestiaire contre Manchester City cette semaine (4-2), aucun relâchement ne sera toléré. Si ça devenait une habitude, Enrique partirait de lui-même.

Nommé entraîneur du PSG le 5 juillet 2023, Luis Enrique a toujours témoigné d’une implication totale ou presque de ses troupes. Le coach espagnol aux idées de jeu très prononcées sur la gestion du ballon et portées vers l’avant l’a démontré une nouvelle fois pendant la grande victoire du Paris Saint-Germain mercredi soir en Ligue des champions face à Manchester City (4-2).

Malgré un déficit de réussite, les hommes de Luis Enrique sont parvenus à revenir sur les Skyblues qui menaient pourtant 2 buts à 0 et ont arraché une victoire précieuse pour les barrages de la Ligue des champions en 16èmes de finale (4-2).

«Si cela arrive de façon répétée, je ne serais plus là»

Une version conquérante du PSG que Luis Enrique a toujours vu comme il l’a reconnu en conférence de presse ce vendredi à la veille de l’accueil du Stade de Reims au Parc des princes. « On préfère être content, heureux. J’ai la sensation depuis mon arrivée qu’il n’y a pas un relâchement dans un match. L’équipe adverse peut être meilleure, mais je n’ai pas vu de relâchement ».

Toutefois, si jamais son groupe venait à l’avenir à lever le pied à plusieurs reprises, Luis Enrique déciderait alors de quitter son poste d’entraîneur sur le champ. « Je crois que ça n’arrivera pas. Et si cela arrive de façon répétée, je ne serais plus là ».

«On peut être moins bien, mais pas relâché»

Pendant son point presse, Luis Enrique a insisté sur le fait qu’il ne veut en aucun cas témoigner une once de relâchement chez ses joueurs après l’euphorie de Manchester City. Contre le Stade de Reims, le coach du PSG attend son groupe au tournant comme à son habitude. « Nous voulons que nos joueurs avancent avec notre ADN dans tout le club. Peut-être que nous ne gagnerons pas demain on ne peut pas tout contrôler. Je ne crois pas que l’on sera relâché. On peut être moins bien, mais pas relâché ».