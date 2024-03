PSG : Luis Enrique révèle une énorme surprise !

Hugo Chirossel

Après être passé sur les bancs de l’AS Rome, du Celta Vigo et du FC Barcelone, Luis Enrique découvre un nouveau championnat depuis l’été dernier et son arrivée au PSG, la Ligue 1. Présent en conférence de presse ce mardi, le technicien espagnol a confié avoir été surpris par le niveau de compétitivité du championnat de France, qu’il pensait plus faible.

Le week-end dernier avait lieu un véritable choc dans la course au titre en Premier League, opposant Liverpool et Manchester City (1-1). Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille de la rencontre entre le PSG et l’OGC Nice en quarts de finale de la coupe de France, Luis Enrique a justement été interrogé à ce sujet et si la Ligue 1 pouvait se rapprocher de ce niveau-là.

« Je pensais que c’était une ligue assez facile et c’est tout le contraire »

« Bien sûr j'ai vu le match qui était de très haut niveau avec deux entraîneurs uniques », a confié Luis Enrique, avant de livrer son analyse sur le championnat de France depuis son arrivée au PSG. « Ce que je peux vous donner, c’est une sorte de réflexion sur ce que je pense qu’est la Ligue 1. Quand je ne la connaissais pas, je pensais que c’était une ligue assez facile et c’est tout le contrair e. »

« C’est une ligue avec un haut niveau de compétitivité »