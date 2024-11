PSG : Luis Enrique remet les pendules à l'heure !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une défaite amère concédée face à l’Atlético de Madrid ce mercredi soir (1-2), le style de jeu du PSG a été critiqué. Se procurant des occasions, le club parisien s’est cependant montré relativement inefficace devant les buts adverses. Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a cependant rappelé quels étaient ses principes de jeu.

Le PSG en danger. Une nouvelle fois défait en Ligue des Champions ce mercredi soir, le club de la capitale pointe à une très décevante 25ème place (sur 34) au classement de la C1. Face à l’Atlético de Madrid, le manque d’adresse des Parisiens face au but de Jan Oblak aura clairement fait la différence.

« Nous avons besoin de 20 occasions, l'adversaire éternue et il marque »

« À dire vrai, la responsable de la création de 50 occasions de but c'est l'équipe et le responsable de tout, c'est l'entraîneur. J'assume tout. Je vais faire de mon mieux pour que l'équipe continue de créer des occasions. C'est très difficile d'expliquer cette série. Ça ressemble à une mauvaise blague. Je me sens très mal. Comme les joueurs, il faudra analyser avec la tête froide et rebondir. Nous avons besoin de 20 occasions, l'adversaire éternue et il marque. Il faut se relever et tenter... », déclarait Luis Enrique à l’issue de la rencontre. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach du PSG a cependant tenu à défendre son style de jeu.

« S'il y a une philosophie du PSG avec moi, c'est d'attaquer et de mettre la pression »

« Ce sont les dynamiques. Tout le monde essaie de faire un peu plus », a confié Luis Enrique. « Quand la confiance est négative, plus on descend la montagne, pire c'est. On essaie de voir ce qu'on peut faire sur le terrain pour dépasser ça. Il y a des ressources. Il n'y a pas de bouton on/off. Ce n'est pas le cas. C'est mon travail d'aider les joueurs. S'il y a une philosophie du PSG avec moi, c'est d'attaquer et de mettre la pression. Il y a des problèmes dans l'efficacité, les chiffres le montrent. Les joueurs essaient de gagner, il faut peut-être être plus calme. L'équipe est forte ».