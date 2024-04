PSG : Luis Enrique prive Mbappé d’un joli cadeau !

Thomas Bourseau

Au PSG, Kylian Mbappé n’est plus l’homme intouchable qu’il était auparavant. Ces dernières semaines, dans la foulée de l’annonce de son départ, Mbappé a été rétrogradé au niveau de son statut par Luis Enrique. L’entraîneur du PSG le fait moins jouer, le balade sur le front de l’attaque. Et cela aurait des répercussions sur son état psychologique, et notamment à cause du Classique face à l’OM.

C’est une première au PSG pour Kylian Mbappé. Depuis son arrivée en prêt de l’AS Monaco à l’été 2017, il ne lui était jamais arrivé de voir son statut sportif être remis en cause de la sorte comme révélé par L’Équipe . Et, ce alors que d’un point de vue statistiques, Mbappé réalisé une saison de haut niveau avec 39 buts toutes compétitions confondues.

Mbappé psychologiquement atteint par le traitement de Luis Enrique ?

L’Équipe communique l’information suivante : la diminution de son temps de jeu au PSG nuirait à son explosivité qu’on connaît tant. Le fait qu’il soit baladé à plusieurs positions en attaque et le management de Luis Enrique commencerait à l’atteindre psychologiquement parlant.

Mbappé dégoûté d’être sorti face à l’OM pour son dernier Classique

D’ailleurs, le quotidien sportif n’a pas manqué de rappeler que Kylian Mbappé aurait plutôt mal vécu sa sortie en cours de match face à l’OM à l’Orange Vélodrome le 31 mars dernier (2-0). Au moment de son remplacement opéré par Luis Enrique, Mbappé estimait qu’il allait pouvoir profiter des espaces qui allaient se créer dans le bloc équipe de l’OM et s’était même laissé porter par l’imagination d’une tout autre fin de son histoire avec les Classiques.