PSG : Luis Enrique prépare une énorme surprise !

Jamais deux sans trois ? Après Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov, Luis Enrique pourrait bien lancer son gardien numéro trois dans le grand bain. Arrivé en provenance du FC Barcelone en juillet 2023 et doté d'un jeu au pied au-dessus de la moyenne, Arnau Tenas pourrait bien obtenir sa chance dans les prochaines semaines. Dès ce vendredi face à Auxerre ?

Le calendrier du PSG n’est pas propice à des changements ou à des tests. Dans quelques jours, face au Red Bull Salzbourg, le club parisien jouera sa survie en Ligue des champions et la logique voudrait que Luis Enrique fasse appel aux cadres. Mais on le sait, le coach espagnol est adepte des coups surprises. Et selon les informations de RMC Sport, il en préparerait un nouveau.

Luis Enrique va lancer son gardien numéro trois

A la recherche d’une hiérarchie claire au poste de gardien de but, Luis Enrique devrait lancer dans le grand bain Arnau Tenas. Recruté grâce à son entraîneur, l’ancien portier du FC Barcelone pourrait remplacer Gianlugi Donnarumma, qui peine à satisfaire ses dirigeants et dont la prolongation de contrat aurait été mise en stand-by.

Safonov déjà exclu ?

Quant à Matvey Safonov, force est de constater qu’il paye cash son erreur face au Bayern Munich mardi dernier. Reste à savoir si Luis Enrique retentera un coup de poker en alignant Tenas en Ligue des champions, ce qui serait sa première apparition sur la scène européenne.