Le PSG bientôt vendu ? Riolo dévoile les coulisses

En ce début de semaine, un sujet a agité l’actualité du PSG, avec la potentielle vente du club par le fonds d’investissement QSI. Si le club de la capitale a rapidement dénoncé ces révélations, justifiant notamment son implication par l’inauguration du nouveau Campus PSG, Daniel Riolo estime que les arguments avancés par Paris ne tiennent absolument pas.

Le PSG traverse une période animée. Au-delà d’une possible crise entre le vestiaire parisien et Luis Enrique, l’Equipe a mis le doigt en début de semaine sur un possible désintérêt de Doha au niveau du club Rouge et Bleu. Le quotidien sportif révélait que QSI, propriétaire du PSG depuis 2011, pourrait ainsi être tenté de vendre le club, dont la croissance économique n’a fait qu’augmenter sur ces dix dernières années.

Le PSG dément une possible vente du club

Cependant, le PSG a rapidement tenu à contester et démentir ces révélations. « C’est complètement faux. Le même journal écrit semaine après semaine les mêmes conneries. Les actionnaires viennent de dépenser 350 millions d'euros pour Poissy, avec d'autres extensions majeures du Campus qui viennent d'être annoncées. Ils envisagent d'investir des centaines de millions dans un nouveau stade, tout en augmentant nos investissements dans les domaines du football, du sport et du divertissement, mais apparemment nous cherchons à vendre », déclarait ainsi une source interne au club français dans un communiqué relayé par le journaliste Ben Jacobs.

« Ce n'est absolument pas une excuse ou une justification pour dire non »

Présent au micro de l’After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo a lui aussi affirmé que la vente du PSG était envisageable. « Dans ce qui est dit pour dégonfler ce qui n'est pas une info, qui est une rumeur sortie depuis Doha, le fait qu'ils aient dépensé 350M€ pour le Campus, ce n'est absolument pas une excuse ou une justification pour dire non. C'est de l'actif, c'est valorisé, donc au contraire, tu valorises le club et si tu le vends, tu le vends plus cher avec une académie qui est déjà prête à être utilisée. Autre argument qui pourrait aller dans ce sens, la masse salariale qui a été quasiment divisée par deux cette année. Le club a été remis dans les clous par rapport au fair-play financier. Toutes les dépenses sont revues à la baisse. Donc, je ne dis pas du tout que ça va se faire, c'est invérifiable et c'est quelque chose que tous les journalistes ont reçu. Et on a tous été un peu surpris », a confié ce dernier.